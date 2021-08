Overvallers gebruiken deelauto's om misdrijven te plegen

De bende zou eind juli verschillende keren hebben toegeslagen in Charleroi, Brussel, Luik en Nijvel. Via de app Poppy reserveerden ze een deelauto, in plaats van gebruik te maken van gestolen of gehuurde wagens. Met die deelauto gingen ze dan de baan op, op zoek naar slachtoffers.

Als ze een slachtoffer in het vizier hadden, werd de man of vrouw overvallen en meegenomen in de wagen. Daar namen de overvallers hun persoonlijke bezittingen af en dwongen hen om de code van hun bankkaarten vrij te geven. Daarmee werd daarna geld afgehaald.