Maaltijden koken voor 10.000 slachtoffers van de watersnood is niet langer vrijwilligerswerk

"Door af te zakken naar Jupille wil ik eer betuigen aan alle vrijwilligers", verklaarde Di Rupo. "Er was een ongeziene golf van solidariteit. Ik wil alle vrijwilligers bedanken in naam van de getroffenen."

Woensdagavond was de laatste avond dat de vrijwilligers mee instonden voor het bereiden van maaltijden. Vanaf donderdag zal de privémaatschappij Delimeal de maaltijden voor zijn rekening nemen, terwijl Defensie en het Rode Kruis blijven instaan voor de coördinatie. Delimeal zal dagelijks tussen de 10 en 11.000 maaltijden bereiden.

Naast de voedselbedeling staan er ook nog andere zaken hoog op het prioriteitenlijstje van de Waalse regering. "We werken ook hard aan de herhuisvesting. Er zijn mensen die naar huis zullen kunnen terugkeren, maar anderen zullen tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken omdat er ingrijpende werken dienen te gebeuren. Daarnaast zijn er ook mensen waarvan hun huis ingestort of vernield is en die zullen langere tijd ergens anders onderdak moeten krijgen", aldus Di Rupo.

Dedonder verzekerde dat de militairen alvast hulp zullen blijven bieden zo lang dat nodig blijft. "Er zijn natuurlijk de maaltijden, maar afgezien daarvan zijn we bezig met het beschermen van de oevers in het dal van de Vesder en gaan we door met het opruimen van kelders en zijn er vanaf het begin in verschillende gemeenten opruimingswerkzaamheden geweest. We blijven zo lang als nodig is. Momenteel zijn er 210 soldaten ter plaatse, maar er zijn er al 1.700 bij de operaties betrokken geweest", legde de minister van Defensie uit.