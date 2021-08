Vroeger door hen verboden, nu zelf handig gebruikt: hoe de taliban inzetten op (sociale) media om macht te heroveren

In de strijd tegen terreurgroep IS lanceerde de Amerikaanse regering trouwens in 2016 zogenoemde cyberbommen, een combinatie van allerlei cyberaanvallen om de communicatie van IS plat te leggen. Er zijn geen aanwijzigingen dat bij de taliban ooit een cyberaanval van dezelfde grootte is gebeurd. Er zijn wel berichten over hackers die websites en telefoons hebben gekraakt.

Het gebruik van die zogenoemde cyberbommen is een primeur, zei de Amerikaanse viceminister van Defensie Robert Work in 2016. Het doel van cyberbommen is om de verspreiding van boodschappen tegen te gaan, nieuwe aanhangers van groeperingen te blokkeren, beletten dat leiders hun bevelen rondsturen en financiële transacties te verhinderen, zodat strijders niet betaald kunnen worden.