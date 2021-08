In Hasselt is Pukkelpop Kwartier gestart. Vier dagen lang mogen 1.500 feestvierders die een Covid Safe Ticket op zak hebben, uit de bol gaan aan de Muziekodroom in Hasselt. Het is iets heel anders dan Pukkelpop zoals we dat kennen met 66.000 festivalgangers, 8 podia en meer dan 100 optredens. Maar velen zijn al lang blij dat er iets georganiseerd wordt.