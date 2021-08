Voormalig NAVO-baas De Hoop Scheffer snoeihard voor VS over Afghanistan: “Een dikke onvoldoende voor Biden"

De Hoop Scheffer sluit dan ook niet uit dat de Amerikanen zullen moeten terugkeren. "De parallel met Irak valt hier te trekken, waar president Obama de Amerikanen terugtrok. Toen kwam IS op en moest Obama terug in de coalitie. Ik sluit helemaal niet uit dat Al Qaeda in Afghanistan opnieuw vaste grond zal krijgen, getolereerd door de taliban."



"De samenvatting van dit alles voor mij: Amerika is a great nation. Dat vinden ze zelf, dat vind ik ook. Ze zijn onze beschermheer, dat waren ze en dat zullen ze blijven. Maar the price for greatness is responsibility. Als je een groots land bent, dan hoort daar verantwoordelijkheid bij. Die verantwoordelijkheid is president Biden ontdoken. Dat tast de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten in veel andere landen en op veel andere terreinen aan. Het zal lang duren vooraleer die geloofwaardigheid weer is hersteld", besluit de voormalige NAVO-baas.