Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer schenkt archief aan Literatuurmuseum Den Haag

Ilja Leonard Pfeijjfer werkte lange tijd als klassiek filoloog aan de universiteit van Leiden. Hij publiceerde verscheidene dichtbundels, theaterteksten en prozawerk. In 2014 won hij de Libris Literatuurprijs met zijn roman "La Superba" over migratie en over de Italiaanse stad Genua, waar hij zelf al jaren woont. In 2019 werd Pfeijffer genomineerd voor dezelfde prijs met de roman "Grand Hotel Europa", waarin hij het massatoerisme in Venetië aan de kaak stelt. Tijdens de coronalockdown hield Pfeijjfer voor verscheidene kranten een dagboek bij vanuit Genua; dat is daarna ook in boekvorm uitgegeven onder de titel “Quarantaine”.