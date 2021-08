BEKIJK - Eerste Belgische geëvacueerde uit Afghanistan: "Vier dagen geprobeerd om in luchthaven te raken"

“Ik was zo angstig. Ik begon overal rond te bellen om daar weg te raken, maar plotseling werd alles stopgezet. Ik heb direct de dag daarop contact opgenomen met de Belgische ambassade om hulp te vragen, om veilig met de familie te vertrekken. Ik was niet ver van de luchthaven en ik hoorde schoten. Mijn schoonbroer ging kijken en heeft me gebeld om te zeggen dat de luchthaven ingenomen was door de taliban. Ze zaten aan de poort van de luchthaven en schoten in de lucht om 40.000 mensen weg te jagen.