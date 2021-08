Slapen in een Russisch legervliegtuig? Het kan vanaf dit weekend in Bilzen

"Het is wel iets speciaal, want er is maar één in België", zegt Luc Degens enthousiast. "Ik heb zelf 15 jaar gevlogen en we hebben al een kleine B&B, dus dat hebben we nu gecombineerd. De spanwijdte van het vliegtuig is bijna 19 meter en de staart steekt 7 meter omhoog. De cockpit is 4 meter van de grond en hij is 13 meter lang. Dus wel best indrukwekkend."