Slechte zomer voor Oost-Vlaamse telers van kikkererwten

Kikkererwten houden van warmte en droogte. Het is een mediterraanse plant die geteeld wordt rond de Middellandse Zee. Maar omdat het ook hier warmer wordt, starten telers bij ons ook met kikkererwten. Thomas Truyen in Zwalm was de eerste die ermee begon in Oost-Vlaanderen. Vorig jaar had hij zijn eerste succesvolle oogst, het was dan ook een warme droge zomer. Dit jaar ziet de oogst er een pak minder veelbelovend uit. "Ik verwacht de helft van vorig jaar."