Taliban houden klopjachten op wie ze "collaborateurs" noemen, zegt vertrouwelijk rapport

"Dat een familielid van een Deutsche Welle-redacteur is gedood is onvoorstelbaar tragisch en getuigt van het acute gevaar dat onze werknemers en hun families in Afghanistan lopen", reageert Peter Limbourg, de directeur van de nieuwszender. Hij roept de Duitse regering op om haast te maken met de evacuatie van journalisten uit Afghanistan. Het is duidelijk dat de taliban georganiseerde klopjachten houden op journalisten, zowel in Kaboel als in de provincies. Onze tijd raakt op!"

De voorbije dagen en weken zouden de taliban al de huizen van zeker drie Afghaanse journalisten zijn binnengevallen. Zeker twee journalisten overleefden het niet.