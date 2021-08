Veel open prikdagen in Limburgse vaccinatiecentra

Het gaat vooral om jongeren die nog gevaccineerd moeten worden, of om mensen die eerst geen vaccin wilden en nu toch.

In Maasmechelen bijvoorbeeld zijn er vandaag en morgen open prikdagen. Het vaccinatiecentrum van Maaseik zet morgenvoormiddag de deuren open voor een vaccinatie zonder afspraak, en dat van Beringen morgenavond. In Peer gebeurt dat volgende week dinsdag en Genk organiseert op zaterdag 28 augustus nog een open prikdag. Lommel is dan weer op 30 augustus aan de beurt.