OPROEP: Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

De meeste coronamaatregelen vallen op 1 september helemaal weg. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo vallen alle beperkingen in de horeca weg, behalve het mondmasker. Op trouwfeesten mag je opnieuw dansen. Thuis mag je zoveel mensen ontvangen als je wil. Telewerk is niet langer aanbevolen. Discotheken mogen vanaf 1 oktober opnieuw open. Heb jij vragen over de beslissingen van het Overlegcomité? Stuur ze ons via onderstaand formulier.