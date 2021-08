Zaventem pakt uit met 'de gezondste wandeling'

"Die wandeling is zo'n 8 kilometer lang, ze gaat langs het bestaande Van Dyckpad en onderweg zijn verschillende stops waar je informatie vindt over tal van gezondheidsthema's", zegt schepen van Welzijn Dirk Philips. "Om de kilometer hang een bordje met een QR-code met informatie over mentale veerkracht, stoppen met roken,... alles wat met gezondheid en fitheid te maken heeft."