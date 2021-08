Morgen Belgische C-130 in Kaboel? Evacuatie komt op gang voor wie op de luchthaven geraakt 

Nu blijkt dat er ook elders in Afghanistan dergelijke protesten zijn. Zo zouden de taliban ook geschoten hebben op een groep betogers met vlaggen in Asadabad, de hoofdstad van de provincie Kunar ten oosten van Jalalabad. Of er daar doden zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

Ook in de stad Khost vlakbij de grens met Pakistan zou een dergelijk protest plaatsgevonden hebben. Vandaag is het Onafhankelijkheidsdag in Afghanistan. Dan wordt de volledige onafhankelijkheid in 1919 na een oorlog met het Brits-Indische rijk herdacht.