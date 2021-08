Wie ligt er nog in het ziekenhuis met COVID-19? En zijn daar veel gevaccineerden bij?

Een groot deel van de covidpatiënten die deze zomer nog in het ziekenhuis belanden, zijn tussen 40 en 59 jaar oud, zijn deels of niet gevaccineerd en hebben geen onderliggende aandoeningen.



Het aandeel gevaccineerden dat toch in het ziekenhuis terechtkomt, neemt toe. Dat is niet onlogisch: hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de kans dat zo iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en opduikt in de statistieken. Vandaag is zo'n 30 procent van de covidpatiënten volledig gevaccineerd.