39 Afrikaanse vluchtelingen en migranten komen om bij schipbreuk op weg naar Canarische Eilanden

De rubberboot werd gisteren opgemerkt door een olietanker, die de Spaanse autoriteiten waarschuwde. De voorbije weken zouden verschillende rubberboten naar de Canarische Eilanden vertrokken zijn vanuit de havenstad Tarfaya in het zuiden van Marokko en vanuit Al-Ajoen in de Westelijke Sahara. Van daaruit is de oversteek naar de Canarische Eilanden het kortst. Maar de reis is levensgevaarlijk, hulporganisaties zijn bezorgd omdat er geen nieuws meer is van de boten.