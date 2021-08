5.000 Tongerse bomen worden in kaart gebracht: "Onze bomen zijn echte monumenten"

Op drie bomen op De Motten na waren de gecontroleerde bomen allemaal in goede conditie. In de komende weken worden die drie bomen preventief geveld. Het stadsbestuur wil met de gedigitaliseerde inventaris ook zeer kort op de bal spelen. In 2016 werd een eerste inventarisatie gemaakt en die wordt nu al geactualiseerd.

“We willen een staat van bevinding maken van ons bomenpatrimonium”, zegt schepen van milieu, Patrick Jans (Tongeren.nu). “We beschouwen onze waardevolle historische bomen ook als monumenten en patrimonium. Dat moet je beschermen. We zijn nu alle 5.000 bomen in het centrum aan het digitaliseren zodat we de juiste maatregelen op het juiste moment kunnen nemen.”

