Alle leslokalen HOGENT voorzien van CO₂-meter: “Ventilatie is een blijver”

Daarom gaat de HOGENT nog een stap verder en zal ieder les – en vergaderlokaal een CO₂-meettoestel krijgen. Op die manier zullen er ruim 300 toestellen in de gebouwen van de Hogent hangen. Een serieuze investering zo blijkt. “Maar het is een investering in de toekomst.” De gegevens van die meettoestellen gaan naar een centraal platform waar de preventiedienst en de dienst Facilitair Beheer alles permanent opvolgen. “Ze stellen ons onder meer in staat om veel accurater in te grijpen. Zo kan er, als blijkt dat in een bepaald leslokaal de luchtkwaliteit sterk achteruitgaat, beslist worden om een pauze in te lassen. Na een uur les voorzien we sowieso in een ventilatiepauze van 10 minuten”, gaat de preventieadviseur verder.