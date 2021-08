Alternatief parkeerplan voor inwoners van Leuven tijdens WK wielrennen

“Ook mensen die een eigen garage of parkeerplaats hebben die niet meer bereikbaar zal zijn, of mensen met een handicap, zullen met een registratieformulier een aanvraag kunnen doen om tijdens die week een parkeeralternatief te hebben. Dat kan gaan om een parkeergelegenheid in bijvoorbeeld parking De Vaartkom of op het Sint-Jacobsplein. Daar zal het wel zijn "zolang de voorraad" strekt, want we hebben geen eindeloos aantal parkeerplaatsen ter beschikking”, aldus Dessers.