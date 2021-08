Amerikaanse president Biden wil elke Amerikaan weer thuis: "We staan in voortdurend contact met de taliban"

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een update gegeven en vragen beantwoord over de evacuaties vanuit de luchthaven van Kaboel. "Dit is een van de grootste, moeilijkste luchtbruggen in de geschiedenis," zo spreekt de president aan het begin van zijn toespraak. "En het enige land ter wereld dat in staat is om zoveel macht te projecteren aan de andere kant van de wereld, met deze mate van precisie, is de Verenigde Staten van Amerika."