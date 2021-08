Belgen wachten op evacuatie in Kaboel, situatie luchthaven blijft erg chaotisch: "Ik moet hier weg, ik moet hier weg"

Een Vlaams meisje wacht samen met haar gezinsleden in de buurt van de luchthaven van Kaboel, in de hoop dat ze binnen kunnen geraken om geëvacueerd te worden. De ambassade had hen namelijk verteld dat ze er op eigen houtje moesten geraken. Dat blijkt alles behalve evident, vertelt ze: “Het is op dit moment zo druk dat de enige manier om binnen te geraken is als iemand uit het vliegveld komt om je op te halen. Wij hebben die connecties niet, dus ons plan is nu gewoon om te wachten.”