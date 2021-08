Belgische evacuatie-operatie uit Afghanistan van start: eerste C-130 op weg vanuit buurland Pakistan naar Kaboel

Vanmiddag is een eerste C-130 vertrokken uit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, op weg naar Kaboel. Dat betekent dat ons land is gestart met evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad. Twee Belgische C-130-transportvliegtuigen worden ingezet tussen Kaboel en Islamabad, in Pakistan. Veel informatie over die vluchten is er momenteel niet, want zolang de operatie loopt, geeft Defensie geen informatie vrij.