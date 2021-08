Bezoeker Antwerpse Zoo krijgt "contactverbod" met chimpansee: "Anders wordt hij een buitenbeentje in zijn groep"

"Chita is 30 jaar geleden naar de dierentuin gebracht omdat hij toen een huisdier was en onhandelbaar werd. Hij heeft het chimpanseegedrag aangeleerd bij ons, maar de interesse in de mens is wel gebleven", legt Lafaut uit op Radio 2 Antwerpen. "We behoeden Chita er al jaren voor dat hij niet te veel contact zoekt met de bezoekers en zich vooral richt op zijn soortgenoten. Anders wordt hij een buitenbeentje in zijn groep."