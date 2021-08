Brussel moet nog even wachten op "nieuwe start" en krijgt voorlopig geen versoepelingen: "Te lage vaccinatiegraad"

Oorzaak van dat alles? De coronacijfers én vooral de lage(re) vaccinatiegraad in Brussel. "Die is te laag", zegt Vervoort in "Terzake" op Canvas. "We moeten het nu even op pauze zetten en nog meer werken op de vaccinaties. We doen al veel, maar we moeten nog meer doen. We zullen naar de scholen, bedrijven en markten trekken. We moeten naar 70 procent gevaccineerden bij de volwassen bevolking raken."