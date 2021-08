Burgemeester Zele staat achter zijn beslissing om tweetalige vaccinatiebrieven te versturen: "Volksgezondheid staat voorop"

De verdeling van tweetalige vaccinatiebrieven zorgt voor wrevel in Zele. Toch blijft burgemeester Hans Knop achter zijn beslissing staan (CD&V). "Zo kunnen we specifiek de mensen bereiken die mogelijks door een beperkte kennis van het Nederlands de uitnodiging niet helemaal begrepen of zij die met drempelvrees zaten om de vaccinatie te laten doorgaan." Daarnaast werd er ook een brief verspreid specifiek gericht aan jongeren, want in die groep is er ook ondervertegenwoordiging.