Dan toch geen flatgebouw van 20 verdiepingen op dijk in Blankenberge

Het appartementsblok met meer dan 20 verdiepingen zou er komen waar nu het oude hotel Petit Rouge staat en zorgde vor heel wat controverse in de kustgemeente. In totaal werden er 71 bezwaren ingediend tegen het nieuwe bouwproject. De uitbaters van strandbars in de buurt waren bang dat ze door het hoge gebouw minder zon zouden hebben op hun stukje strand. Daarom heeft het oude schepencollege besloten om de bouwaanvraag vandaag af te keuren: "Er is geen kader uitgewerkt in Blankenberge voor zo'n hoge gebouwen", zegt afscheidnemend burgemeester Daphné Dumery (N-VA). De bouwpromotor, SD B-Invest uit Hasselt, kan de bouwaanvraag wel nog opnieuw indienen bij het nieuwe schepencollege.

Volgende woensdag moet het oude schepencollege plaats maken voor een nieuwe bestuursploeg in Blankenberge. Björn Prasse (Open VLD) zal het overnemen van huidig N-VA burgemeester Dumery.