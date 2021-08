Darmbacteriën in water van de Vaartkom in Leuven: "Ongeschikt voor openluchtzwembad", zegt N-VA

Het water van de Vaartkom in Leuven is besmet met darmbacteriën. Zo blijkt uit cijfers die oppositiepartij N-VA heeft opgevraagd. Hierdoor is de waterkwaliteit ook onvoldoende om er in te zwemmen. "De Vlaamse Milieumaatschappij gaat nooit toelating geven om hier een zwemzone te creëren", zegt gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA). "Wij vinden het vreemd dat dit aspect nog nooit aan bod is gekomen, we zijn hier al drie jaar over aan het debatteren. En nu blijkt dat het eigenlijk rioolwater is. Je kan nu wel een dure manier vinden om dat water proper te krijgen, maar wij vinden dat het de kerntaak is van de stad dat er riolering wordt gelegd, dat het oppervlaktewater in Leuven proper is. Dat is belangrijker dan een prestigezwembad", besluit Zeker Debyser. Zijn partij is al langer gekant tegen de inrichting van het openluchtzwembad.