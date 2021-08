Demerdijk tussen Zichem en Testelt weer open na zware overstromingen

“Door het hoge waterpeil kwamen de dijken onder druk te staan en hebben we bressen moeten slaan”, zegt burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes (CD&V). “Het was ook niet meer veilig op die dijken, maar intussen is alles hersteld. Alle modder is daar ook weg. De doorgang is weer verzekerd zodat de mensen weer kunnen komen wandelen en fietsen. Met het mooie weer dat ze voor morgen voorspellen is dat een meevaller.”