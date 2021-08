Mysteries ontrafeld: dwaalt er een geest rond in het Sint-Jansbergklooster in Zelem?

Het liefst wil hij verklaren waarom er geen geest aanwezig is. “Soms zorgen houten balken voor nare geluiden. Die kunnen kraken en piepen en als je dat aanvult met een beetje angst en fantasie, heb je al snel een geest in huis”, zegt Wim. “Soms is het ook toeval. Mensen vallen soms gewoon van de trap. We kunnen in 80 tot 90 procent van de gevallen dan ook een oorzaak vinden voor de verschijnselen die we moeten onderzoeken. Maar in 10 procent van de gevallen staan we zelf voor een raadsel. Ooit zagen we een meisje verschijnen op de UV camera. Een andere keer stond ik in een natte kelder en filmde ik voetstappen in het water van een onzichtbaar persoon. Nog een andere keer zakte de temperatuur in 30 seconden tijd van 19 naar 12 graden. Daar krijg je letterlijk koude rillingen van”, zegt Wim.