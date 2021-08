Hasselt heeft er twee topstukken bij: 'Kleedje van de Morin' en 'De reliekenschat van Herkenrode'

'Het kleedje van de Morin', dat bestemd is voor het Christuskind van het Virga-Jessebeeld, is momenteel te bezichtigen in Het Stadsmus. Het dateert van voor 1660 en zou geschonken zijn als dank voor het tot leven wekken van het kind van een Moorse vrouw. In die tijd verwees die benaming naar een vrouw met een donkere huidskleur. De legende wil dat de vrouw aan het venster van een verdieping zat, terwijl haar spelend kindje door het zoldervenster naar buiten keek. Het kind viel naar beneden en kwam op de straatkeien terecht. Buurvrouwen of voorbijgangsters namen het levenloze lichaampje op, zo luidt het verhaal, en legden het in de kapel voor het beeld van Onze Lieve Vrouw. Hier kwam het kind terug tot leven.