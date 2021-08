Het regenweer van de afgelopen weken is slecht voor de bijen: "Er zal minder honing zijn"

De bijen komen nu al aan hun eigen honingvoorraad, en dat gebeurt meestal pas in de winter: "De honing is de voedselvoorraad van de bijen", gaat Tijs Lemmens verder. "Wij nemen die wel af en we geven dan een alternatief in de vorm van suikerwater. We hebben een kast die altijd gemonitord wordt op gewicht en daaraan kan je snel zien wanneer ze aan hun eigen honingvoorraad komen en de laatste weken zien we dat het gewicht van die kasten achteruit gaat. Dat is eigenlijk een fenomeen dat zich pas in de winter afspeelt."