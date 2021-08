Hoeilanders willen weer aan de toog hangen

Vanaf één september zou je weer aan de toog van een café kunnen zitten en iets drinken. In Hoeilaart in volkscafé Sportecho kijken ze er naar uit. Uitbater Dominique hoopt dat het snel terugkomt: "We zijn heel blij met onze gevulde tafels en ons uitgebreid XL-terras, dat gaan we hopelijk mogen houden. Toch ontbreekt iets. Aan een tafel spreek je af en ga je niet echt alleen zitten. Wie alleen aan de toog komt zitten staat open voor een babbel en ambiance."

Postbode Kris B. heeft het tooghangen niet echt gemist: "Hier vlakbij in Brussel kon je blijven aan de toog hangen, daar mag iets meer en is geen controle. In ben vooral blij dat het sluitingsuur verdwijnt, wat een aderlating was dat. Eindelijk weer eindeloos op café".

Gepensioneerd VRT-technicus Norbert K. zit graag aan de toog met zijn vrienden: "Dan kan je alles observeren, vanop zo'n taboeret in de hoek, dat ga ik zeker opnieuw doen".

