India wil goede klimaatleerling zijn, maar waarschuwt het westen

Het goede nieuws is dat India bevestigt dat het de doelstellingen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, versneld zou halen. India moet tegen 2030 aan 33 tot 35 procent minder broeikasgassen zitten tegenover 2005. "We gaan dat doel nog voor 2030 bereiken", vertelde Rameshar Prasad Gupta van het ministerie van Milieu aan het persagentschap Reuters. Eerder had Energieminister Raj Kumar Singh al gezegd dat India ruim op schema zit.

Het land met zijn ruim 1,3 miljard inwoners zou tegen 2025 al een aandeel van 40 procent hernieuwbaar bereiken in de totale energiemix. En misschien wordt het meer: "We zitten nu al aan 39 procent en als je rekent wat er nog aankomt, zitten we potentieel op 48 procent", klopte Singh zich eerder op de borst.

Volgens critici kan India goede reductiecijfers richting 2030 voorleggen omdat de marge nu eenmaal ruim is. Het land zou de uitstoot nog laten stijgen in de komende jaren, maar toch de doelen halen. India zou ook niet snel genoeg afstand nemen van steenkool als energiebron, klinkt het nog.