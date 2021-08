Infrabel vernieuwt langste beweegbare brug van België, 365 meter lang, in Temse

In Temse zie je in de skyline eigenlijk drie bruggen. Die verbinden de provincie Antwerpen met de provincie Oost-Vlaanderen over de Schelde. Het bruggencomplex heeft een indrukwekkende geschiedenis. De eerste Scheldebrug werd ontworpen in 1870 door ingenieur Gustave Eiffel: dezelfde man die de bekende Eiffeltoren in Parijs ontwierp. Maar die Scheldebrug, compleet met spoorlijn en tolbrug voor dieren en voetgangers, is in 1940 opgeblazen. Het duurde tot 1955 tot de nieuwe brug er kwam.