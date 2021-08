Jongen van 8 raakt zoek tijdens sportkamp in Bornem: grote middelen ingezet, jongen ongedeerd

Vanmiddag werd er een 8-jarige jongen vermist in Bornem. In het sport- en recreatiecentrum Breeven was de jongen zoek geraakt tijdens een sportkamp. In het domein is ook een grote vijver. Meteen werden de grote middelen ingezet. De politiezone Klein-Brabant kwam ter plaatse en zette een drone en een politiehond in. De brandweer kwam ook met een ploeg duikers en een hoogtewerker. Het kind werd een goed uur later veilig terug gevonden in het domein.