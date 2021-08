Kindermensenketting helpt bij verhuis van bibliotheek in Wemmel

"In het nieuwe gebouw zitten we samen met andere gemeentelijke diensten", zegt Patricia Hautain nog. "Dat zijn het lokaal dienstencentrum, de dienst vrije tijd, de sport- en jeugddienst en ook de dienst bevolking en de sociale dienst zullen er een plaatsje krijgen in de loop van het volgende jaar. In de bib komt er ook een studeerruimte, we hebben leestafels en een zelfuitleen die al sinds 2016 bestaat. En in het najaar pakken we uit met het project 'Open Plus', wat betekent dat de bibliotheekbezoeker toegang zal krijgen tot de bib ook wanneer er geen personeel aanwezig is. De nieuwe bibliotheek heropent op maandag 6 september om 14 uur. Er wordt ook nog een nieuwe naam gezocht. De inwoners van Wemmel mogen hiervoor suggesties doen.