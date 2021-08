Komende twee weken amper één productiedag bij Volvo Gent door chiptekort

Wereldwijd haperen de leveringen van computerchips. Verschillende autobouwers moesten daardoor hun productie tijdelijk stilleggen. Deze week lag de band bij Volvo in Gent bijvoorbeeld al drie dagen stil, maar het probleem is dus nog helemaal niet van de baan, integendeel zelfs.

Ook de Duitse autogigant Volkswagen kampt met het probleem en moet de productie bijstellen. In de grootste fabriek in Duitsland - in Wolfsburg - kan volgende week enkel de ochtendploeg aan de slag. De andere werknemers zullen technisch werkloos zijn.

Het tekort aan computerchips is een groot probleem voor autofabrikanten. In nieuwe auto's zitten namelijk vele tientallen chips. Die dienen bijvoorbeeld om de motor, airconditioning en allerhande elektronica te controleren of te doen werken.

Door de coronacrisis is de markt verstoord. Tijdens de lockdowns moesten veel mensen thuisblijven, waardoor de vraag naar elektronica - en dus computerchips - enorm toenam. Sinds enkele maanden trekt de automarkt dan weer sneller dan verwacht aan. De productie kan dus niet volgen en sommige locaties kampen ook met corona-uitbraken.