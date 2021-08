Koninklijke familie heeft iets te vieren: Prins Gabriël wordt 18 jaar en gaat in Engeland studeren

Er is ook een tipje van de sluier gelicht over de toekomstplannen van prins Gabriël. Het komende schooljaar trekt hij naar het National Mathematics & Science College in Warwickshire, in de Engelse regio West Midlands. Hij zal er een eenjarige vooropleiding volgen die "focust op STEM-vakken (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en bestemd is voor leerlingen die zich voorbereiden op een academische opleiding in een van die richtingen", laat het Belgische koningshuis weten.

Gabriël behaalde in juni een internationaal baccalaureaat na een tweejarige Engelstalige opleiding aan de International School of Brussels. Daarvoor volgde hij Nederlandstalig onderwijs aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel.