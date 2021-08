Kunstentraject "De Triënnale" groot succes: "Bezoekers ontdekken een minder bekend Brugge"

Begin mei ging "De Triënnale" in Brugge van start en ze loopt nog tot eind oktober. Voorlopig kwamen al minstens 60.000 bezoekers 1 van de 13 kunstinstallaties bezoeken. Zo kwamen er al 25.000 bezoekers naar het Onze-Lieve Vrouw ter Potterie. In 2019 kwamen er in dat museum nog geen 4.000 bezoekers op een volledig jaar.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock is tevreden: "Een van de voordelen van De Triënnale is dat we het niet in de gouden driehoek van Brugge alleen doen, zodat stukjes die minder bekend zijn ook bezocht worden, zoals het Stille Sint-Annakwartier waar de Onze-Lieve Vrouw ter Potterie zich bevindt. Daar hebben we nu een pak volk. Het leuke eraan is dat mensen het museum ontdekken en vaak nog eens terugkeren."