Morgen start de 50ste editie van de Jumbo Run: "Een motorrit met zijspannen voor mensen met een beperking"

Leendert zal er morgen zoals ieder jaar opnieuw bij zijn met ook dezelfde zijspan. "Dit is nog altijd hetzelfde kader als tijdens de eerste editie. De rest werd ondertussen al vernieuwd. Ik heb de motor al 2 keer vervangen en ik heb ook een nieuw kussentje of regelmatig nieuwe banden opgelegd. Maar hij rammelt gelukkig nog niet! Ik ben benieuwd naar de rit van morgen, want dat blijft altijd een verrassing. Maar ieder jaar opnieuw komen we langs heel veel mooie plekjes."

Leendert houdt er ook enkele mooie herinneringen aan over: "Ik heb een heel sterke band met de Jumbo Rit en Dominiek Savio zorginstelling. Het mooiste jaar was ongetwijfeld toen ik voorop mocht rijden. Dat jaar was mijn vrouw overleden en ook Franky, die daarvoor altijd als eerste in de optocht reed. Ik reed toen op de eerste plaats met het nummer 2, omdat Franky onze nummer 1 blijft. Dat was een heel mooi moment", vertelt hij met tranen in de ogen.