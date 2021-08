Nieuwe exotische steekmug duikt op in ons land: niet gevaarlijk voor de mens, wel voor vogels

Het oorspronkelijke leefgebied van de Culiseta longiareolata strekt zich uit van de Azoren (Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan) tot Centraal-Azië. Maar in de afgelopen tien jaar werd ze ook meer en meer waargenomen in West- en Midden-Europa, onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland en Luxemburg. Dat onderzoekers van het ITG de steekmug nu ook hebben aangetroffen in België, is dan ook niet zo verwonderlijk.