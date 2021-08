Schrijver Raoul Cauvin, bekend van stripreeksen "De blauwbloezen", "Sammy" en "Cédric" is overleden

"Het is met veel emotie dat we het overlijden van een van de grootste namen uit de wereldwijde stripgeschiedenis aankondigen", meldt de uitgeverij in een persbericht. Volgens Dupuis was Cauvin altijd voorbestemd een grote naam in de stripwereld te worden. "Hij werd geboren in het geboortejaar van magazine "Robbedoes" (1938) op de dag dat het stripblad "Kuifje" voor het eerst uitkwam (26 september)."