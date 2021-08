Ongeval Lier: bestelwagen raakt berm en kantelt

Aan het kruispunt van de R16 met de Lispersteenweg is een bestelwagen gekanteld nadat de bestuurder de berm raakte. Hij is vermoedelijk met zijn wiel over een verkeersgeleider gereden. De bestuurder raakte licht gewond en er kwam een ziekenwagen ter plaatse. De brandweer heeft de rijbaan opgeruimd. Er waren geen andere partijen betrokken.