Oostendenaar Willem loopt 1.800 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker: "Speciaal voor mijn papa"

Willem zamelde met zijn loopactie niet alleen een mooi bedrag van ongeveer 6.700 euro in, maar kreeg ook veel steunberichten toegestuurd. "Ik was compleet verrast door de grote opbrengst en de vele berichten, die ik heb gekregen. In de afgelopen maanden heb ik veel genegenheid en liefde van anderen gevoeld. Daarom wil er vandaag voor de laatste keer nog eens een lap op geven. Het afgelopen jaar was voor mij een heel avontuur en het deed deugd om omringd te worden door zoveel mensen. Ik wil ook mijn mama en broer bedanken want zij hebben me ongelofelijk hard gesteund in deze actie. En natuurlijk ook mijn vriendin, zij zal vandaag de laatste kilometers naast mij fietsen om me over de streep te trekken."

De laatste looptocht van Willem volg je op de Facebookpagina "1000 km voor vader". Wil je de actie steunen? Dan kan je terecht op de site van Kom Op Tegen Kanker.