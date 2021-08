Voorlopig geen alarmerende PFOS-waarden in eieren of groenten Zwijndrecht, maar toch blijven maatregelen

Voor groenten is het verschil minder groot dan bij eieren, maar ook daar neemt men het zekere voor het onzekere. "We wensen ook op het vlak van groenten de maatregelen nog niet te versoepelen, omdat we in afwachting zijn van een bloedonderzoek", zegt Vrancken. Hij heeft het dan over een groot bloedonderzoek bij 800 mensen die in Zwijndrecht wonen. Een eerder klein bloedonderzoek van de actiegroep Grondrecht had alarmerende waarden gevonden bij mensen die erg dicht bij de fabriek wonen. Nu komt er dus een groter onderzoek, die het breder plaatje voor de volledige bevolking van Zwijndrecht moet kunnen inschatten. "Het zou kunnen dat de Zwijndrechtse bevolking al zo'n hoge waarden in het bloed heeft, dat we elke bijkomende blootstelling moeten vermijden en beperken. En dat het dus voor die mensen aan te raden blijft om zelfs geen groenten met heel lage waarden te eten. Of die consumptie te beperken", aldus Vrancken.