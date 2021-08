Pleegzorg Limburg is op zoek naar pleeggezinnen voor kinderen met een beperking: "Ze willen graag een warme thuis"

Sinds april is er een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor broers en zussen in pleegzorg bij elkaar kunnen blijven. Maar dat zorgt er vaak ook voor dat die kinderen niet zo gemakkelijk een pleeggezin vinden. "We merken inderdaad dat het een grotere drempel is voor een gezin om 2 kinderen in plaats van 1 kind op te vangen", gaat Eveline verder. "In Limburg hebben we zo 6 combinaties op de lijst staan. We proberen die broers en zussen altijd samen te plaatsen, maar dat lukt niet altijd. Wat wel steeds meer voorkomt, is dat er een bijplaatsing is. Dat een gezin eerst 1 kindje opvangt, en er nadien toch een broer of zus bijneemt."