Reinigingsbedrijven hebben het (nog altijd) erg druk na wateroverlast van afgelopen maand

Door de overvloedige regen deze zomer, vooral in de maand juli, is het erg druk bij de reinigings- en ontstoppingsbedrijven. Zo moesten ze al in heel wat gemeenten de straatriolering gaan reinigen. Maar er komen ook heel veel oproepen binnen van particulieren.

“Een toename van 25 tot wel 30 procent”, zegt Gunther Elsen van Longin Service. “We krijgen nu heel veel oproepen van mensen waarbij er water in de mazouttanks is gelopen. De meeste mazouttanks zitten in de grond, maar het water heeft erg hoog gestaan waardoor er water via de vulpijp in de mazouttanks is gelopen. Wij moeten dat water er weer uithalen en de mazout laten zitten. Nu het wat frisser is en mensen hun verwarming weer opzetten, valt dat meer op. We krijgen ook heel wat gelijkaardige oproepen van benzinestations.”