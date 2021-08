't Klein Cafeetje in Blankenberge kijkt hoopvol uit naar overlegcomité

Peggy Sinnaeve van 't Klein Cafeetje in Blankenberge kijkt enorm uit naar de versoepelingen. Ze kan niet wachten tot de mensen terug aan haar toog komen hangen: "Want de toog, dat is nog altijd het hart van je cafeetje hé", vertelt ze op Radio 2 West-Vlaanderen Start Je Dag. "De toog in een café is heel belangrijk voor de sociale contacten. Als je in een bruin kroegje binnengaat, zitten mensen veel liever aan de toog dan aan een tafeltje. Daar kan je veel beter met elkaar praten en heb je met iedereen een beetje contact. Aan een tafeltje zit je precies alleen op een eiland."

"Nu moest je wanneer je als alleenstaande in een café binnenkwam verplicht aanschuiven aan een tafel. Soms zat je dan aan tafel bij iemand die je niet kende, wat totaal niet logisch is. Dan zitten de klanten nog veiliger aan onze toog. Aan een tafel mag je met 8 personen bijna neus aan neus, dicht bij elkaar zitten, maar dan mag je niet met een paar man aan de toog hangen. Dat is gewoon vreemd."