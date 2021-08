Tekort aan pleeggezinnen voor broers en zussen die willen samenblijven

Cijfers over hoe groot het tekort is aan pleeggezinnen, die kinderen, die elkaars broer of zus zijn, willen opvangen, heeft Pleegzorg Vlaanderen niet. "Maar we zien bijvoorbeeld wel dat in de provincie Limburg er op dit moment zes dossiers zijn waar geen opvangplaats gevonden kan worden voor kinderen die willen samenblijven", zegt Jan Brocatus van Pleegzorg Vlaanderen in "De ochtend" op Radio 1. "En we kunnen stellen dat in elke provincie de situatie vergelijkbaar is.