Uitgestelde Ironman in Hawaï geeft last-minute gekwalificeerde West-Vlaming meer tijd

Deze nacht kwam het nieuws dat de Ironman van Hawaï zou worden uitgesteld naar februari 2022. "Misschien is het ook beter zo. Er was nog veel onzekerheid of het wel zou kunnen doorgaan met de hoge coronacijfers in de VS. Ik wist ook niet of ik het land wel zou binnen mogen als Europese atleet. Op dit moment houden de Verenigde Staten hun grenzen nog altijd gesloten voor Europeanen, tenzij je topsporter bent."

"Gelukkig had ik nog geen tickets geboekt", zucht Christophe opgelucht. "Ik werd zo laat nog geselecteerd, net zoals een hele hoop anderen. Dus er moest nog van alles geregeld worden van vluchten tot verblijf en coronatesten. Het is misschien maar beter dat het verplaatst is. Ik denk dat er veel atleten opgelucht zijn met het nieuws. Nu hebben we meer tijd om alles vast te leggen en hopelijk zijn de coronacijfers over een paar maanden beter in Hawaï."